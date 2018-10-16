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Туск допустив провал переговорів із Британією по Brexit

Глава Європейської ради Дональд Туск закликав лідерів ЄС готуватися до найгіршого – до Brexit без досягнення попередньої угоди.

Brexit

Глава Європейської ради Дональд Туск у своєму зверненні до лідерів ЄС закликав їх бути готовими до виходу Великої Британії з ЄС (Brexit) без досягнення угоди з Брюсселем, пише Reuters.

Туск визнав, що сценарій виходу Великої Британії з ЄС без угоди зараз “найбільш ймовірний, ніж будь-коли”.

Водночас глава Євроради закликає лідерів ЄС докласти всіх зусиль до того, щоб уникнути такого результату.

– Той факт, що ми готуємося до сценарію без угоди, в жодному разі не повинен вести нас від того, щоб ми докладали всіх зусиль, щоб досягти згоди… Не будемо здаватися, – зазначив Туск.

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Нагадаємо, Євросоюз і Велика Британія домовилися про умови угоди по Brexit, яка дозволить Британії безпечно вийти з блоку з перехідним періодом для запобігання економічних труднощів.

Раніше британські артисти написали відкритий лист прем’єр-міністру Терезі Мей, в якому виступили проти Brexit.

Фото: Dreamstime

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