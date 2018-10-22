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Україна та ще три країни продовжили санкції проти Росії

Україна, Норвегія, Албанія і Чорногорія продовжили антиросійські санкції.

Санкції проти РФ

Про це повідомляється на сайті Ради Європи.

Так, Україна, Норвегія, Албанія і Чорногорія приєдналися до вирішення ЄС продовжити піврічні санкції проти Росії.

– Європейський союз приймає до відома це рішення і вітає його, – наголошується в повідомленні.

До слова, сьогодні президент Росії Володимир Путін ввів санкції проти України.

Нагадаємо, 13 вересня ЄС продовжив санкції проти 155 фізичних осіб та 44 організацій в Росії.

ФотоDreamstime

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