Президент Росії Володимир Путін і президент США Дональд Трамп зустрінуться 11 листопада в Парижі.
Лідери США і Росії зустрінуться на заходах, присвячених сторіччю закінчення Першої світової війни, де і проведуть двосторонню зустріч, повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков.
За його словами, це буде “повноцінна зустріч”, яка “буде серйозно готуватися”, передає російський Інтерфакс.
Повідомляється, на зустрічі будуть присутні і члени делегацій з тих, що поїдуть до Парижа на захід.
– Там, звичайно, не буде великого складу з обох сторін, але ключові представники з тієї сторони, і нашої, – сказав він.Читайте: Вихід США з ядерної угоди: що загрожує Європі і звідки небезпека США розгорнули кібероперацію проти РФ НАТО звинуватило РФ у виході США з ракетного договору - ЗМІ
Нагадаємо, Дональд Трамп пригрозив РФ і Китаю ядерним арсеналом.