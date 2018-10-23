Президент Росії Володимир Путін і президент США Дональд Трамп зустрінуться 11 листопада в Парижі.

Лідери США і Росії зустрінуться на заходах, присвячених сторіччю закінчення Першої світової війни, де і проведуть двосторонню зустріч, повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков.

За його словами, це буде “повноцінна зустріч”, яка “буде серйозно готуватися”, передає російський Інтерфакс.

Повідомляється, на зустрічі будуть присутні і члени делегацій з тих, що поїдуть до Парижа на захід.

– Там, звичайно, не буде великого складу з обох сторін, але ключові представники з тієї сторони, і нашої, – сказав він.

Нагадаємо, Дональд Трамп пригрозив РФ і Китаю ядерним арсеналом.