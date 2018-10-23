Президент США Дональд Трамп попередив Росію і Китай про плани створити арсенал ядерної зброї для протидії їм.
США мають намір нарощувати арсенал ядерної зброї для тиску на Росію і Китай, заявив Дональд Трамп на виступі перед журналістами, пише Reuters.
Президент США вкотре повторив звинувачення на адресу Росії у недотриманні Договору про ядерні ракети середньої та малої дальності.
Крім США, Росії та Китаю ядерною зброєю володіють Велика Британія, Франція, Індія, Пакистан і КНДР.
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Водночас РФ і США володіють 93% світового ядерного потенціалу.
Частина американських ядерних бомб знаходиться на території Бельгії, Німеччини, Італії, Нідерландів і Туреччини.
Раніше США заявили про розрив ракетного договору з Росією про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.
Фото: Olivier Douliery – Pool/Getty Images