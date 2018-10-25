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Загострення на Азові: ЄС посилив санкції проти РФ

Депутати Європарламенту затвердили резолюцію про посилення санкцій проти РФ у разі загострення ситуації в Азовському морі.

Європарламент схвалив проект резолюції, яка передбачає посилення санкцій проти Росії у разі загострення ситуації в Азовському морі, повідомляє журналіст Рікард Йозвяк.

У документі є пункт про створення посади спеціального посланника ЄС з окупованого Криму та Донбасу.

До його юрисдикції буде включена також ситуація в Азовському морі.

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При цьому євродепутатів турбує, що Росія зможе незаконно видобувати газ і нафту з української території і перетворить Азовське море у внутрішнє озеро.

Президент Петро Порошенко вже відреагував на схвалення резолюції Європарламенту.

– Російський агресор має зрозуміти, що всі його дії у порушення міжнародного права та двосторонніх угод і надалі зустрічатимуть рішучу та адекватну відповідь з боку демократичної спільноти.

Євросоюз спільно з Україною протидіятиме “повзучій анексії” Росією Азовського моря та порушенням свободи судноплавства, – додав він.

До слова, дестабілізуюча поведінка РФ в Азовському морі турбує країни-члени НАТО. Альянс тримає проблему агресії Росії у своєму полі зору.

Фото: Paulgrecaud/Dreamstime

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