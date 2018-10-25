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Росія стягнула в Азовське море понад 120 кораблів і катерів

В Україні бачать захоплення Азова наступною ціллю Росії після Донбасу.

В Азовському морі вже більше 120 кораблів і катерів РФ. Про це повідомив заступник голови Державної прикордонної служби України Василь Серватюк, виступаючи на Львівському форумі з безпеки, передає LIGA.net.

– Ситуація (в Азовському морі. – Ред.) Серйозна і досить загрозлива, – підкреслив він.

За словами Серватюка, після захоплення Криму й окупації Донецької і Луганської областей, наступною ціллю Росії є захоплення Азова.

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Він нагадав, що Україна вже почала нарощувати присутність в Азовському морі – планується перекидання кораблів з Дунаю, було перекинуто відремонтований корабель Донбас, планується модернізація постів технічного спостереження і створення протидесантної оборони.

До слова, Факти ICTV писали, чи готовий Київ захистити Азов.

Фото: pellaship.ru

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