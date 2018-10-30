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Трамп скасує видачу громадянства народженим у США

Президент США Дональд Трамп заявив, що скасує автоматичне надання громадянства дітям, які народилися на території Штатів.

Про це повідомляє Axois.

Дональд Трамп стверджує, що обговорив це з юридичними радниками і для скасування досить відповідного президентського указу, а згоди Конгресу не потрібно.

– Ми єдина країна у світі, куди людина може приїхати, народити дитину, і ця дитина матиме громадянство США з усіма його привілеями. Це просто смішно і цьому треба покласти край, – сказав Трамп.

До слова, громадянство будь-якій особі, яка народилася на території США, гарантує Чотирнадцята поправка до конституції країни.

А вносити зміни до Конституції має повноваження лише Конгрес.

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Цікавий факт:

Громадянство “по праву ґрунту”, тобто за народженням, надається у багатьох країнах світу.

Зокрема в деяких країнах Європи, а також у Бразилії, Чилі, Панамі.

У низці європейських держав, крім самого факту народження дитини на території країни, існує вимога постійного його проживання в ній протягом певного часу.

Нагадаємо, Трамп затвердив нову стратегію боротьби з тероризмом.

Фото: Pete Marovich/Getty Images

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