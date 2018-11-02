США оголосили про відновлення всіх американських санкцій проти Ірану, які були зняті у 2015 році після підписання угоди щодо іранської ядерної програми.

Санкції почнуть діяти у понеділок, 5 листопада, повідомляє Reuters.

Проте зазначається, що США зроблять виняток для 8 країн і дозволять їм на деякий час продовжити імпорт іранської нафти.

У свою чергу державний секретар США Майк Помпео не уточнив список країн, які також потраплять під дію санкцій, але додав, що Європейський Союз не стане винятком.

Читайте: США розривають договір про дружбу з Іраном

Під санкції попадуть судноплавні, фінансові та енергетичні галузі Ірану.

До слова, це друга хвиля санкції після розірвання угоди про ядерну програму. Перший пакет обмеження почав діяти 7 серпня. Також під дію санкції потраплять країни, які допомагають Ірану у створенні ядерної зброї.

Нанадаємо, у травні президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати вийдуть з угоди щодо іранської ядерної програми і відновлять санкції проти Ірану.

Фото: unsplash