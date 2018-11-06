Росія не виконує критерії за законом про хімзброю, через що США переходять до запуску другого пакету санкцій.

За словами представника Держдепартаменту США Девіда Теслера, “драконівські санкції” (неофіційна назва. Ред.) будуть введені проти РФ через невиконання закону про хімічну зброю, пише Російська служба BBC.

Раніше через ситуацію з отруєнням у Британії екс-ГРУшника Сергія Скрипаля та його дочки США ввели перший пакет заходів проти Росії.

Умовами для виключення другого пакету санкцій було те, що Москва за 90 днів відзвітує щодо отруєння Скрипалів та надасть гарантії того, що хімічна зброя більше не буде вироблятися і застосовуватися Росією.

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Саме ці умови не було виконано Москвою, через що США запускають механізм введення нових санкцій.

– Закон не передбачає обов’язкового вступу санкцій в силу сьогодні, – пояснили у Держдепі.

Нагадаємо, 27 серпня запрацював перший пакет санкцій США проти Росії через справу Скрипалів.