Після провального голосування парламенту Велика Британія може відкласти Brexit, або вийти з ЄС без угоди.

Ухвалення угоди про вихід Великої Британії з ЄС було провалено депутатами парламенту країни.

За документ проголосували 202 депутати (за необхідних 318 голосів). Водночас, проти плану, який представила прем’єр-міністр Тереза Мей, віддали свої голоси 432 народних обранців, пише BBC.

Перед голосування було відомо про незадоволеність депутатів низкою умов угоди, зокрема, щодо ірландського кордону.

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Тепер уряд країни має три дні для вироблення плану подальших дій, пов’язаних із Brexit.

Як відомо, Тереза Мей виступає проти нового референдуму і не виключає, що Велика Британія вийде з ЄС без угоди.