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Другий референдум по Brexit – різка відповідь Мей

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей рішуче заявила що “другого референдуму по Brexit не буде”.

Про це вона сказала під час переговорів з прем’єр-міністром Норвегії Ерной Сульберг в Осло, передає The Independent.

– Другого референдуму по Brexit не буде, – різко відповіла Мей.

Читайте: ЄС відклав екстрений саміт щодо Brexit

Нагадаємо, що 20 жотвня десятки тисяч людей вийшли на вулиці Лондона, виступаючи за повторне голосування щодо Brexit. Проте вже через кілька днів  Тереза Мей заявила що у питанні Brexit залишилося вирішити лише проблему з кордоном Ірландії.

 

 

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