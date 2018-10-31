Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей рішуче заявила що “другого референдуму по Brexit не буде”.
Про це вона сказала під час переговорів з прем’єр-міністром Норвегії Ерной Сульберг в Осло, передає The Independent.
– Другого референдуму по Brexit не буде, – різко відповіла Мей.
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Нагадаємо, що 20 жотвня десятки тисяч людей вийшли на вулиці Лондона, виступаючи за повторне голосування щодо Brexit. Проте вже через кілька днів Тереза Мей заявила що у питанні Brexit залишилося вирішити лише проблему з кордоном Ірландії.
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