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Провалили Brexit: у Британії проголосують за недовіру Мей

Ініціаторами голосування за недовіру уряду виступила партія Лейбористів.

Провалили Brexit: у Британії проголосують за недовіру Мей

Голосування за недовіру нинішньому складу уряду Великої Британії відбудеться 16 січня. Міністри із запропонованою датою вже погодилися.

Така ініціатива з’явилася одразу після того, як британські депутати провалили угоду з ЄС щодо Brexit, яку представив уряд Терези Мей.

Ініціаторами недовіри виступила партія Лейбористів, яка є найбільшою опозиційною партією у Великій Британії. Про це депутати повідомили у своєму офіційному Twitter.

Читайте: 50 на 50: у Великій Британії допускають зупинку Brexit

Як відомо, для ухвалення угоди про вихід Великої Британії з ЄС не вистачило більше ста голосів депутатів.

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