Ініціаторами голосування за недовіру уряду виступила партія Лейбористів.
Голосування за недовіру нинішньому складу уряду Великої Британії відбудеться 16 січня. Міністри із запропонованою датою вже погодилися.
Така ініціатива з’явилася одразу після того, як британські депутати провалили угоду з ЄС щодо Brexit, яку представив уряд Терези Мей.
Ініціаторами недовіри виступила партія Лейбористів, яка є найбільшою опозиційною партією у Великій Британії. Про це депутати повідомили у своєму офіційному Twitter.
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Як відомо, для ухвалення угоди про вихід Великої Британії з ЄС не вистачило більше ста голосів депутатів.
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