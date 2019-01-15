Нідерланди за останні 10 років збільшили кількість туристів за рахунок легалізованого продажу марихуани.
В Амстердамі жителі міста і туристи можуть легально придбати не більше 5 грамів марихуани.
Про це розповідає Ранок на ICTV.
У центрі міста є вулиця з кофішопами – спеціальними місцями, де можна законно купити канабіс.
Продають марихуану тільки особам, яким виповнилось 18 років і курити її дозволено тільки у кофішопах.
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Цією розвагою нідерландці заманюють кільканадцять мільйонів туристів в рік.
Самі жителі Амстердаму вживають канабіс вкрай рідко. Кофішопи більш туристичний атракціон.
Якщо вже нідерландці і купують канабіс, то роблять це точно не у місцях скупчення туристів.
В центрі продають дорожчу і не завжди якісну марихуану.
До слова, обіг тяжких наркотиків у Нідерландах суворо заборонений.
Раніше Факти ICTV писали про те, що поліції Канади довелось заспокоювати людей, яким не вистачило марихуани.