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У Канаді закінчилася марихуана, людей заспокоювала поліція

Поліції довелося втихомирювати канадців, яким не вистачило марихуани.

У магазинах Канади закінчилася марихуана після набуття чинності закону про легалізацію канабісу.

Як повідомляє Independent, біля магазинів вишикувалися настільки довгі черги, що поліції довелося патрулювати ці місця для втихомирення людей, яким не вистачило марихуани.

Читайте: Більше, ніж за iPhone: у Канаді розтягнулися черги за марихуаною

Глава державної програми з легалізації марихуани Білл Блер зазначив, що країна не змогла задовольнити попит населення, а в магазини завезли недостатньо канабісу.

Як відомо, повнолітнім жителям Канади дозволили купувати в ліцензованих магазинах до 30 грамів висушеного листя марихуани.

Фото: twitter.com/Leafbuyer

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