У В’єтнамі чоловік потрапив у реанімацію з важким отруєнням алкоголем. Його врятували за допомогою 15 банок пива.

Заради порятунку чоловіка накачали 4,5 літрами пива. Спочатку йому дали три банки пива по 0,3 л, через вміст у ньому етанолу, антидоту метанолу. Тоді він прийшов до тями. Протягом 12 годин йому давали по пляшці на годину, паралельно проводячи очищення крові від небезпечних токсинів.

Про це повідомляє Daily Mail.

Така методика лікування допомогла чоловіку вижити, вже через три тижні він виписався з лікарні.

Коли він потрапив до лікарні, в його крові рівень метанолу перевищував норму у 1119 разів. Це сталося через вживання дуже неякісного алкоголю.

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До речі, в одній з клінік Чанчжоу (Китай) лікарі й медсестри 5 годин поспіль робили серцево-легеневу реанімацію 8-річному хлопчикові, у якого зупинилося серце, і врятували його.