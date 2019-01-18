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В аптеках Польщі почали продавати марихуану

В аптеках Польщі відучора почали продавати марихуану.

марихуана

Перша партія марихуани надійшла в аптеку 17 січня, не дивлячись на те, що закон про її легалізацію вступив у силу ще два роки тому.

Саме тоді було дозволено виробляти препарати з конопель в аптеках на підставі рецепта лікаря. Матеріал при цьому повинен поставлятися з-за кордону.

Про це повідомляє Rzeczpospolitа.

Тільки одна фірма отримала право на легалізацію марихуани – це компанія з Канади.

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До речі, Нідерланди за останні 10 років збільшили кількість туристів за рахунок легалізованого продажу марихуани.

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