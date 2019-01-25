Озброєння ПВК Вагнера та особовий склад в Судан доставляються Міністерством оборони РФ для розгонів протестів.

Авіація міністерства оборони РФ доставляє ПВК Вагнера та особовий склад в Судан і інші країни регіону.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Для прикриття операцій російське Міністерство оборони за кордоном використовує ТОВ М Інвест, яке пов’язують з бізнес-імперією наближеного до Володимира Путіна Іллі Пригожина.

Відповідно до договору між ТОВ М Інвест та Міноборони Росії, літаками ТУ-154М за п’ять місяців 2018 року було здійснено вісім рейсів з Москви до столиці Судану Хартум.

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ПВК Вагнера в Судан доставляє авіація РФ – СБУ / 4 фотографии

Ця система дозволяє командуванню Росії кожні два місяці проводити ротацію особового складу у Сирії та Африці.

Такі дії російської влади спрямовані на підтримку режиму Омара аль-Башира, який розганяє протести у Судані.

Нагадаємо, раніше Кремль визнав присутність ПВК Вагнера в Сирії.

Фото: СБУ