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США створили першу нову ядерну боєголовку

США приступили до реалізації програми стримування Росії.

США створили першу нову ядерну боєголовку

У США розпочалося виробництво нових ядерних боєголовок малої потужності (5-6 кілотонн) W76-2.

Їх встановлюватимуть на балістичних ракетах стратегічних атомних підводних човнів, повідомляє Нацуправління з ядерної безпеки США, пише Інтерфакс-Україна.

В американському відомстві уточнили, що ВМС отримає першу партію нових боєголовок вже у вересні.

В основу нового озброєння була покладена термоядерна боєголовка W76 (100 кілотонн), завдяки чому нова W76-2 не буде проходити випробування.

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Також Пентанон створить малопотужні ядерні боєголовки для крилатих ракет морського базування. Їх встановлять на ударних підводних човнах і надводних кораблях.

Нагадаємо, в НАТО заявили про готовність до військового сценарію в разі провалу переговорів щодо договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності.

Фото: wikipedia.org

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