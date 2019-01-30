США приступили до реалізації програми стримування Росії.
У США розпочалося виробництво нових ядерних боєголовок малої потужності (5-6 кілотонн) W76-2.
Їх встановлюватимуть на балістичних ракетах стратегічних атомних підводних човнів, повідомляє Нацуправління з ядерної безпеки США, пише Інтерфакс-Україна.
В американському відомстві уточнили, що ВМС отримає першу партію нових боєголовок вже у вересні.
В основу нового озброєння була покладена термоядерна боєголовка W76 (100 кілотонн), завдяки чому нова W76-2 не буде проходити випробування.
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Також Пентанон створить малопотужні ядерні боєголовки для крилатих ракет морського базування. Їх встановлять на ударних підводних човнах і надводних кораблях.
Нагадаємо, в НАТО заявили про готовність до військового сценарію в разі провалу переговорів щодо договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності.
Фото: wikipedia.org