Що потрібно робити Україні, щоб стати наступним відкриттям Європи і світу, чим схожі ми з естонцями та чи легкий шлях до Євросоюзу – читайте в ексклюзивному інтерв’ю президента Естонії Фактам ICTV.

Президент Естонії Керсті Кальюлайд розповіла про унікальний досвід Естонії у реформуванні своєї країни, про їх вступ до ЄС та сказала, чому прибалтійська країна завжди підтримуватиме Україну.

Далі — пряма мова політика.

Україна може стати відкриттям для Європи

– Багато схожого між Естонією та Україною. Ваші люди освічені. Вони розуміють: аби рухатися вперед – треба усвідомити свою унікальність з-поміж інших націй.

Я бачу, що українці готові співпрацювати зі світом. Країна відкрита до торгівлі.

У вас люди вимагають зменшення рівня корупції, щоб створити в державі сприятливі умови для будь-яких інвестицій. Звісно ж, ніхто не буде вкладати гроші в країну, якщо не з’явиться відчуття, що капітал захищений.

Поки що складається враження, що в Україні важко розвивати малий та середній бізнес. Тож треба модифікувати ситуацію.

Тоді Україна матиме всі шанси стати наступним дивом і відкриттям для Європи та планети.

Підтримка реформ

– Колись Естонія теж починала свою трансформацію на шляху до діджиталізації влади і запровадження сучасних технологій у суспільстві.

Але ми не забули, що нам допомагали багатші держави Європейського Союзу.

Набагато легше пережити трансформацію, коли на це дають гроші.

Тому ми точно не зупинимося у підтримці українських реформ, натомість будемо вимагати швидких результатів, бо ми їх хочемо бачити.

І це допоможе збудувати фундамент Україні – рівні права для інвесторів з усього світу. У вас величезний потенціал.

Естонія і Євросоюз

– Ми почали програму приєднання до ЄС 1994 року. У нас було 10 років, щоб підготуватися. Звісно, всі домовленості, що ухвалювалися за цей період, простими не були. Ми вникали в усі деталі. Багато чого змінювали, і це непросто.

Естонія настільки природньо і з охотою підлаштувалася під новий ритм і нові умови, бо поки ми були частиною Радянського союзу, нам усього цього не вистачало. Тому ми і не любили СРСР, ми хотіли все не так! Адже свободу придушували.

Тому ми швидко ухвалили нові цінності: ліберальні, демократичні.

Але це було зроблено не для Європейського Союзу. Ми хотіли цього для себе. А ще ми створили розумний економічний клімат – унікальний у світі.

Знову ж таки, це ми зробили для нашої економіки, ми відчинили можливості вести з нами бізнес для усього світу. Бо лише так може розвиватися маленька країна.

Найважчим було досягнути усіх умов, які перед нами ставив Євросоюз. Але, повторюся, у нас була ретельна підготовка до членства в ЄС.

Про те, як Естонія стала однією з країн, яка успішно впровадила новітні технології у свою роботу, скільки держава виділяє коштів на IT, як йшла до членства в ЄС, а також поради президента Естонії для України — дивіться детальніше у повному інтерв’ю Керсті Кальюлайд журналісту Фактів ICTV Наталії Луценко.

Головне фото: Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto via Getty Images