Експерти НАТО розпочали вивчати можливі наслідки виходу США з ДРСМД.

НАТО готується до того, що США скоро вийдуть з Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД).

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг і нагадав, що Вашингтон давав Москві 60 днів для повернення до дотримання умов документу, пише DT.UA.

У НАТО констатують, що Росія абсолютно проігнорувала ультиматум США.

– Ми не бачимо жодних ознак прориву, заявив Столтенберг.

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За його словами, Альянс розпочав підготовку до “миру без ДРСМД”. При цьому Столтенберг висловив думку, що жодна зі сторін не зацікавлена у новій гонці озброєнь.

Нагадаємо, в НАТО заявили про готовність до військового сценарію в разі провалу переговорів щодо договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності.

Фото: Palinchak