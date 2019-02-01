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США припиняють участь у ракетному договорі

Сполучені штати Америки в односторонньому порядку припиняють участь у договорі про ракети середньої і меншої дальності з 2 лютого.

США припиняють участь у ракетному договорі

Про рішення вийти з ракетного договору оголосив держсекретар Майкл Помпео, передає Associated Press.

Каталізатором такого кроку США стало не виконання Росією умов договору про РСМД.

Зараз США призупинили свої зобов’язання за договором. Однак, якщо РФ протягом 6 місяців не виконає свої зобов’язання, то рішення США про вихід з договору про РСМД набуде чинності.

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Порушенням договору є розробка Росією ракетної системи 9М729. 4 грудня 2018 року США поставили ультиматум, що вийдуть з договору, якщо РФ протягом 60 днів не повернеться до його виконання.

Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності був підписаний в 1987 році генсеком ЦК КПРС Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом.

Він забороняє США і Росії зберігати, використовувати і випробовувати крилаті ракети наземного базування з радіусом дії від 500 до 5500 км.

У жовтні Дональд Трамп підтвердив наміри США вийти з ракетного договору.

Раніше Факти ICTV писали, що під час засідання Генасамблеї ООН 21 грудня Росії не вдалося зібрати простої більшості голосів для прийняття проекту резолюції про збереження Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (РСМД).

Фото: Dreamstime.com

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