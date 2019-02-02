Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що Москва призупиняє участь у договорі про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

Про вихід з ДРСМД президент РФ Володимир Путін заявив на зустрічі з главами МЗС і Міноборони Сергієм Лавровим і Сергієм Шойгу, передає Інтерфакс.

– Ми зробимо таким чином. Наша відповідь буде дзеркальною. Американські партнери оголосили про те, що вони припиняють свою участь у договорі, і ми припиняємо, – заявив Путін.

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Також він додав, що РФ починає науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи по створенню нових видів ракет.

Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності був підписаний в 1987 році генсеком ЦК КПРС Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом.

Він забороняє США і Росії зберігати, використовувати і випробовувати крилаті ракети наземного базування з радіусом дії від 500 до 5500 км.

Нагадаємо, 1 лютого стало відомо, що США припиняють участь у ракетному договорі.

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