Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що якщо Дональд Трамп введе війська до Венесуели, то він залишить Білий дім заплямований кров’ю.
Про це Ніколас Мадуро розповів телеканалу Sexta, передає The Guardian.
– Ми не допустимо, щоб Латинська Америка стала другим В’єтнамом. Якщо США прагнуть провести інтервенцію, то вони отримають найгірший для них з усіх можливих варіантів – повторення В’єтнаму, – заявив Мадуро.
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Також він додав, що Трамп покине Білий дім заплямований кров’ю, якщо введе війська до Венесуели.
Нагадаємо, 23 січня спікер парламенту Хуан Гуаїдо самопроголосився президентом Венесуели.
Фото: Dreamstime.com
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