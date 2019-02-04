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Якщо Трамп введе війська до Венесуели, буде другий В’єтнам – Мадуро

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що якщо Дональд Трамп введе війська до Венесуели, то він залишить Білий дім заплямований кров’ю.

Якщо Трамп введе війська до Венесуели, буде другий В’єтнам – Мадуро

Про це Ніколас Мадуро розповів телеканалу Sexta, передає The Guardian.

– Ми не допустимо, щоб Латинська Америка стала другим В’єтнамом. Якщо США прагнуть провести інтервенцію, то вони отримають найгірший для них з усіх можливих варіантів – повторення В’єтнаму, – заявив Мадуро.

Читайте: Протести, повалення Мадуро, новий президент: що відбувається у Венесуелі

Також він додав, що Трамп покине Білий дім заплямований кров’ю, якщо введе війська до Венесуели.

Нагадаємо, 23 січня спікер парламенту Хуан Гуаїдо самопроголосився президентом Венесуели.

Фото: Dreamstime.com

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