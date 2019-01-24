У Венесуелі проходять багатотисячні мітинги на підтримку повалення режиму президента Ніколаса Мадуро. 23 січня спікер парламенту Хуан Гуаїдо самопроголосивсяя президентом. Факти ICTV зібрали всю інформацію про події, що відбуваються у Венесуелі.

Що сталося у Венесуелі

У Венесуелі стався державний переворот. Президента Ніколаса Мадуро скинули, а спікер парламенту Хуан Гуаїдо оголосив себе президентом і перед багатотисячним мітингом прийняв присягу.

Президент США Дональд Трамп визнав Гуаїдо законним тимчасовим президентом країни. Слідом за США його підтримали Канада, Франція, Україна, Бразилія, Колумбія, Чилі, Перу, Еквадор, Аргентина, Парагвай і Коста-Ріка.

У Росії підтримали Мадуро і звинуватили США в підтримці перевороту. Також його підтримали Мексика, Туреччина та Уругвай.

Мадуро хотів розірвати дипломатичні відносини з США, але держсекретар США Майк Помпео заявив, що у його режиму немає законного права на такі дії.

Як почалися протести

Протести проти президента Ніколаса Мадуро почалися ще у 2017 році, але були швидко зачищені армією, яка, до речі, як і раніше його підтримує.

Через рік опозиціонери вирішили, що силовики стануть на бік народу і допоможуть добитися відставки Мадуро після його інавгурації 10 січня. Він став президентом вдруге з результатом в 68% голосів.

Також впевненості опозиції додавала величезна кількість людей, що прийшли на мітинг, гіперінфляція і підтримка цивілізованих країн, які вважають Мадуро диктатором.

В результаті зіткнень з силовиками на мітингу в Каракасі загинули 16 осіб, є поранені і більше 150 осіб затримано.

Що буде далі

Мадуро вимагає припинення дипвідносин з США. Він закликав своїх прихильників і збройні сили чинити опір захопленню влади “будь-якою ціною”.

Він заявив, вороги хочуть вкрасти у Венесуели нафту, газ, золото і управляти країною з Вашингтона.

Тепер багато хто очікує, що Мадуро накаже заарештувати Гуаїдо та інших лідерів опозиції.

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У цьому випадку, США та міжнародне співтовариство повинно буде відреагувати. Ймовірно, може відбутися посилення нафтових санкцій, щоб економічно придавити режим Мадуро, пише The Guardian.

Також є ймовірність військового втручання, яке потенційно могло б привести до руйнувань, великих людських жертв і втягнути США у тривалий процес окупації та реконструкції.

У США сподіваються, що Мадуро і його прихильники зрозуміють, що потрібно шукати мирний вихід, який відновить демократію у Венесуелі.

На думку експерта з міжнародної політики Українського Інституту Майбутнього Ілії Куса, опозиція за підтримки США і нових президентів Колумбії та Бразилії вийде на стежку війни, вже у відкриту.

– Якщо їм вдасться переманити на свою сторону армію, Мадуро кінець. Поки що війська сидять в казармах та дотримуються нейтралітету – сказав він.

Фото: jguaido, nicolasmaduro, altuveb17/Instagram.