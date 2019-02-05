Польща відмовилася продовжувати контракт з Газпромом і до кінця 2022 року повністю відмовиться від російського газу.

Про це заявив уповноважений уряду з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Петро Наїмський, передає Польське радіо.

Він зазначив, що в кінці 2022 року у Польщі закінчується контракт з Газпромом. На той же час запланований фінал будівництва газопроводу Baltic Pipe, який дасть можливість закуповувати норвезький газ.

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За словами Наїмського, диверсифікації поставок будуть сприяти контракти на закупівлю скрапленого газу з США і Катару.

Раніше Факти ICTV писали, що Газпром хоче укласти з Нафтогазом мирову угоду та відмовляється сплачувати $2,7 млрд боргів за рішенням Стокгольмського арбітражу.

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