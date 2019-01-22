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Хоче “мирову”: Газпром відмовився платити $2,7 млрд Нафтогазу

Газпром хоче укласти з Нафтогазом мирову угоду та відмовляється сплачувати $2,7 млрд боргів за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Хоче “мирову”: Газпром відмовився платити $2,7 млрд Нафтогазу

Про таке рішення Газпрому стало відомо на тристоронніх переговорах про транзит російського газу після 2019 року, повідомив комерційний директор Нафтогазу Юрій Вітренко.

– Газпром продовжив фактично шантаж: справжні переговори по транзиту можуть бути тільки після відновлення балансу у стосунках між Нафтогазом та Газпромом. За думкою Газпрому це може статися або у разі скасовування рішень Стокгольмського арбітражу в апеляційному суді, або у разі мирової угоди між Нафтогазом та Газпромом, – розповів Юрій Вітренко.

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Також він додав, що відмова від виконання рішень Стокгольмського арбітражу стала однією з умов Газпрому щодо продовження чинних контрактів про транзит газу після 2019 року.

Раніше Факти ICTV писали, що Нафтогаз готовий зменшити суму позову до Газпрому на близько 10 мільярдів доларів.

Фото: Dreamstime.com

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