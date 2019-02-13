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Факты / Мир / Трамп недоволен соглашением касательно стены на границе с Мексикой - СМИ/

Трамп незадоволений угодою щодо стіни на кордоні з Мексикою – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп готується підписати угоду щодо безпеки кордону, проте незадоволений ним.

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп готовий підписати угоду щодо безпеки кордону, якої досягли з Конгресом, однак він нею незадоволений, повідомляє CNN.

За інформацією джерел видання, на такий крок Трамп має намір піти, щоб уникнути чергового шатдаун уряду.

Однак при цьому президент США залишається незадоволеним угодою, яка була досягнута під час переговорів, оскільки вона дуже далека від його первинних вимог.

Укладена угода повинна бути схвалена і підписана Трампом до 15 лютого.

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Нагадаємо, 12 лютого демократи і республіканці досягли рішення щодо будівництва стіни на кордоні з Мексикою, що дозволить уникнути чергового шатдауну.

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