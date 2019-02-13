Президент США Дональд Трамп готується підписати угоду щодо безпеки кордону, проте незадоволений ним.

Президент США Дональд Трамп готовий підписати угоду щодо безпеки кордону, якої досягли з Конгресом, однак він нею незадоволений, повідомляє CNN.

За інформацією джерел видання, на такий крок Трамп має намір піти, щоб уникнути чергового шатдаун уряду.

Однак при цьому президент США залишається незадоволеним угодою, яка була досягнута під час переговорів, оскільки вона дуже далека від його первинних вимог.

Укладена угода повинна бути схвалена і підписана Трампом до 15 лютого.

Читайте: Трамп не виключає введення військ США до Венесуели

Нагадаємо, 12 лютого демократи і республіканці досягли рішення щодо будівництва стіни на кордоні з Мексикою, що дозволить уникнути чергового шатдауну.