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Трамп не виключає введення військ США до Венесуели

Президент США Дональд Трамп не виключає відправку військ країни до Венесуели, щоб залагодити конфлікт.

Трамп не виключає введення військ США до Венесуели

Військове втручання США у ситуацію у Венесуелі – один з варіантів.

Про це в інтерв’ю CNBC заявив Трамп.

– Це, безперечно, один з варіантів, – сказав Трамп.

Також він заявив, що прохання венесуельського диктатора Мадуро про зустріч не буде виконана.

– Ми дуже далеко зайшли у цьому процесі, – пояснив президент США.

Читайте: Протести, повалення Мадуро, новий президент: що відбувається у Венесуелі

Нагадаємо, що США надали тимчасовому президенту Венесуели Хуану Гуаїдо контроль над рахунками уряду і Центробанку Венесуели.

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