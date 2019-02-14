PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / США озброять Польщу 20 ракетними системами HIMARS/

США озброять Польщу 20 ракетними системами HIMARS

Польща отримає 20 високомобільних ракетно-артилерійських систем HIMARS до 2023 року.

США озброять Польщу 20 ракетними системами HIMARS

США поставлять до Польщі 20 високомобільних ракетно-артилерійських систем HIMARS.

Відповідний договір сторони підписали у Варшаві 13 лютого, пише польське Міноборони.

Президент Анджей Дуда висловив упевненість у тому, що нове озброєння посилить оборону не тільки Польщі, а й усієї Східної Європи.

У свою чергу віце-президент США Майк Пенс, який представляв американську сторону, заявив, що його країна продовжить здійснювати підтримку Польщі у військовому плані.

Читайте: Сенат США закликав Трампа озброїти Україну на морі – резолюція

Загалом Польща заплатила за HIMARS 414 млн доларів і отримає системи до 2023 року.

HIMARS створено на базі п’ятитонного колісного шасі FMTV Армії США і може нести шість реактивних снарядів РСЗВ або одну оперативно-тактичну балістичну ракету ATACMS. HIMARS взаємозамінна з РСЗВ M270A1, несучи половину її боєкомплекту.

До слова, США планують значно target=”_blank” збільшити військовий контингент в Польщі.

Фото: Вікі

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Крилаті ракети та агресивні дії Росії: про що говорили міністри оборони Альянсу у Брюсселі
США збільшить кількість своїх військ у Польщі
Що змінить курс на ЄС і НАТО в Конституції
Україна в НАТО: Рада запропонувала почати переговори
НАТО визнає прагнення України вступити в Альянс і чекає на продовження реформ
Росія виставить на кордоні з країнами НАТО ракетний комплекс ЗРК С-350 Вітязь
Наєв підняв підрозділи РСЗВ Смерч – відео стрільб
НАТО готується до миру без ракетного договору – Столтенберг
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка