Польща отримає 20 високомобільних ракетно-артилерійських систем HIMARS до 2023 року.

США поставлять до Польщі 20 високомобільних ракетно-артилерійських систем HIMARS.

Відповідний договір сторони підписали у Варшаві 13 лютого, пише польське Міноборони.

Президент Анджей Дуда висловив упевненість у тому, що нове озброєння посилить оборону не тільки Польщі, а й усієї Східної Європи.

У свою чергу віце-президент США Майк Пенс, який представляв американську сторону, заявив, що його країна продовжить здійснювати підтримку Польщі у військовому плані.

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Загалом Польща заплатила за HIMARS 414 млн доларів і отримає системи до 2023 року.

HIMARS створено на базі п’ятитонного колісного шасі FMTV Армії США і може нести шість реактивних снарядів РСЗВ або одну оперативно-тактичну балістичну ракету ATACMS. HIMARS взаємозамінна з РСЗВ M270A1, несучи половину її боєкомплекту.

До слова, США планують значно target=”_blank” збільшити військовий контингент в Польщі.

Фото: Вікі