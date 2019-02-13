PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факты / Без категории / США увеличит количество своих войск в Польше/

США збільшить кількість своїх військ у Польщі

США значно збільшить кількість своїх військ на території Польщі.

США збільшить кількість своїх військ у Польщі

Про це заявив посол США у Польщі Джорджетта Мосбахер, передає Financial Times.

Через те, що адміністрація Дональда Трампа активізує свою діяльність у Центральній Європі Вашингтон планує збільшити чисельність своїх військ у Польщі.

Читайте: ЄС і США введуть санкції проти РФ у найближчі два місяці – FT

За словами дипломата, чисельність військового контингенту значно буде збільшена.

– Воно буде значним, перевищувати сотні і сотні. Я думаю, що поляки отримують більшість з того, що їм потрібно, – зазначила Мосбахер.

Раніше Факти ICTV писали, що Україна і Польща готуються до спільної розробки систем ППО середньої дальності.

Фото: usembassywarsaw

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Трамп незадоволений угодою щодо стіни на кордоні з Мексикою – ЗМІ
У США поліцейські застрелили темношкірого, який заснув у машині з пістолетом
Угода про припинення шатдауну: усі деталі та чому Трамп може бути проти
Аномалії у США: Гаваї та Неваду засипало снігом
Росія може займатися створенням бойових супутників – розвідка США
Шатдаун скасовується: у Конгресі домовилися про стіну з Мексикою
Дженніфер Еністон – 50! Секрети краси і найсексуальніші образи актриси
Може пролетіти 560 км: США почали розробку нової авіабомби
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка