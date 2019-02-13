США значно збільшить кількість своїх військ на території Польщі.
Про це заявив посол США у Польщі Джорджетта Мосбахер, передає Financial Times.
Через те, що адміністрація Дональда Трампа активізує свою діяльність у Центральній Європі Вашингтон планує збільшити чисельність своїх військ у Польщі.
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За словами дипломата, чисельність військового контингенту значно буде збільшена.
– Воно буде значним, перевищувати сотні і сотні. Я думаю, що поляки отримують більшість з того, що їм потрібно, – зазначила Мосбахер.
Раніше Факти ICTV писали, що Україна і Польща готуються до спільної розробки систем ППО середньої дальності.
Фото: usembassywarsaw
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