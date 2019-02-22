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Лас-Вегас вперше за 10 років засипало снігом

Сніг у районах за Лас-Вегасом досягає 8 см.

Лас-Вегас вперше за 10 років засипало снігом

Американське місто Лас-Вегас, яке відоме сонячною погодою, випробувало на собі справжню зиму на цьому тижні.

Уже третій день від середи місто засипає снігом, якого випало в такій кількості, скільки тут не бачили останні 10 років.

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Лас-Вегас вперше за 10 років засипало снігом / 4 фотографии

Сніг у районах за містом досягає 8 см. Такі дані представила Національна служба погоди США.

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Причиною аномалії для тутешніх місць став зимовий шторм, який прийшов у південно-західну частину країни.

Як повідомлялося, у вересні минулого року сніг випав у Африці.

Фото: nwsvegas, hiplani

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