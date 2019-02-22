Сніг у районах за Лас-Вегасом досягає 8 см.
Американське місто Лас-Вегас, яке відоме сонячною погодою, випробувало на собі справжню зиму на цьому тижні.
Уже третій день від середи місто засипає снігом, якого випало в такій кількості, скільки тут не бачили останні 10 років.
Лас-Вегас вперше за 10 років засипало снігом / 4 фотографии
Сніг у районах за містом досягає 8 см. Такі дані представила Національна служба погоди США.
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Причиною аномалії для тутешніх місць став зимовий шторм, який прийшов у південно-західну частину країни.
Як повідомлялося, у вересні минулого року сніг випав у Африці.
Фото: nwsvegas, hiplani
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