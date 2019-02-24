Учасники маршу пам’яті Бориса Нємцова вигукували гасла проти Володимира Путіна.
24 лютого росіяни вийшли на марші пам’яті Бориса Нємцова.
Учасники акції пройшли по Петровському, Різдвяному та Стрітенському бульварах у Москві.
На вулиці російської столиці вийшли близько 11 тисяч осіб, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на некомерційне об’єднання Білий лічильник.
Люди намагалися донести громадськості правду про злочини президента РФ Володимира Путіна, скандуючи: “Путін – злодій!”, “Україна, ми з тобою!”, “Путін – ганьба Росії”.
Україна, ми з тобою: росіяни вийшли на марші пам’яті Нємцова / 3 фотографии
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Відзначається, що подібні акції пройшли також у Санкт-Петербурзі.
Нагадаємо, російського опозиціонера Бориса Нємцова застрелили недалеко від Кремля у 2015 році. Вирок у справі про його вбивство винесли в липні 2017 року.
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