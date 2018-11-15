Сьогодні в Києві з’явилися сквери, названі на честь українського співака Кузьми Скрябіна і російського опозиціонера Бориса Нємцова.
Про це пише Українська правда.
Сквер імені вбитого опозиціонера Бориса Нємцова розташований на розі вулиці Сурикова і Повітрофлотського проспекту.
Рішення підтримали 69 депутатів.
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Сквер на честь загиблого у ДТП співака Кузьми Скрябіна знаходиться на вулиці Василя Порика в Подільському районі.
Рішення підтримали 77 депутатів.
До речі, 30 жовтня біля станції метро Політехнічний інститут, на місці, де раніше демонтували нелегальні кіоски, відкрили новий сквер.
Фото: volyn24.
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