Сьогодні в Києві з’явилися сквери, названі на честь українського співака Кузьми Скрябіна і російського опозиціонера Бориса Нємцова.

Про це пише Українська правда.

Сквер імені вбитого опозиціонера Бориса Нємцова розташований на розі вулиці Сурикова і Повітрофлотського проспекту.

Рішення підтримали 69 депутатів.

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Сквер на честь загиблого у ДТП співака Кузьми Скрябіна знаходиться на вулиці Василя Порика в Подільському районі.

Рішення підтримали 77 депутатів.

До речі, 30 жовтня біля станції метро Політехнічний інститут, на місці, де раніше демонтували нелегальні кіоски, відкрили новий сквер.

Фото: volyn24.