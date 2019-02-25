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$21 млн компенсації: американець помилково відсидів у в’язниці майже 40 років

Житель Каліфорнії (США) відсидів у в’язниці майже 40 років за злочин, якого не скоював. За це він отримає $21 млн компенсації моральної шкоди.

$21 млн компенсації: американець помилково відсидів у в’язниці майже 40 років

71-річний каліфорнієць Крейг Колі провів у в’язниці майже 40 років за злочин, якого не скоював, повідомляє Associated Press.

Чоловік отримав довічне ув’язнення без права на умовно-дострокове звільнення за вбивство у 1978 році своєї колишньої дівчини Ронди Віхті й її 4-річного сина Дональда.

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Крейг відмовлявся визнати свою провину, а в 2017 році його випустили на свободу.

Тоді відновили розслідування, за знайденими зразками ДНК вдалося виправдати Колі.

Каліфорнієць отримає $21 млн компенсації за моральну шкоду.

Раніше Факти ICTV писали, що в Австрії суд засудив до 14 років в’язниці лідера підпільної радикальної організації Staatenbund Osterreich (Конфедерація Австрії) Моніку Унгер за держзраду.

Фото: Dreamstime.com, Marcus Yam/Los Angeles Times

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