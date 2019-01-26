В Австрії суд засудив до 14 років в’язниці лідера підпільної радикальної організації Staatenbund Osterreich (Конфедерація Австрії) Моніку Унгер за держзраду.

В Австрії суд дав 14 років в’язниці лідеру підпільної радикальної організації Staatenbund Osterreich Моніці Унгер за держзраду, пише The Local.

Жінка створила організацію Конфедерація Австрії, яка складалася з 2,6 тис. осіб. Вона проголосила нелегітимною австрійську владу та її закони.

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Унгер вимагала від австрійської армії повалення уряду і просила Росію ввести війська.

За це суддя засудив Унгер до 14 років позбавлення волі і заявив, що подібні антидержавні дії не будуть дозволені.

У квітні 2017 року також були заарештовані ще 13 учасників організації. Суд звинуватив у держзраді заступника лідера Радикальної організації-71-річного колишнього поліцейського. Йому дали 10 років в’язниці.

Решту учасників засудили до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, 24 січня суд засудив президента-втікача Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі.

Фото: nextquotidiano.it