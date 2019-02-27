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Сів у снігу: в США 200 людей застрягли в поїзді на 36 годин

Поїзд, у якому їхало близько 200 людей, застряг у снігу ще в неділю.

Сів у снігу: в США 200 людей застрягли в поїзді на 36 годин

Провівши більш ніж 36 годин “у полоні”, десятки пасажирів вийшли з поїзда Амтрак, який застряг у глибокому снігу в штаті Орегон.

Рятувальники не могли підібратися до людей через повалені дерева і сніг, пише CNN.

Поїзд, який прямував у Лос-Анджелес, потрапив у снігову пастку ще в неділю. І тільки у вівторок вдень близько 200 людей вперше змогли вийти на вулицю в місті Юджин.

Їх на станції відігрівали представники Червоного Хреста.

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Сів у снігу: в США 200 людей застрягли в поїзді на 36 годин / 2 фотографии

Читайте: Погода в Україні на сьогодні, 27 лютого (КАРТА)

Як розповіли колишні “бранці”, весь цей час вони грали в карти, дрімали і дивилися, як нагромаджується сніг навколо поїзда.

Нагадаємо, американське місто Лас-Вегас вперше за 10 років засипало снігом.

Фото: KOINNews

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