Поїзд, у якому їхало близько 200 людей, застряг у снігу ще в неділю.
Провівши більш ніж 36 годин “у полоні”, десятки пасажирів вийшли з поїзда Амтрак, який застряг у глибокому снігу в штаті Орегон.
Рятувальники не могли підібратися до людей через повалені дерева і сніг, пише CNN.
Поїзд, який прямував у Лос-Анджелес, потрапив у снігову пастку ще в неділю. І тільки у вівторок вдень близько 200 людей вперше змогли вийти на вулицю в місті Юджин.
Їх на станції відігрівали представники Червоного Хреста.
Сів у снігу: в США 200 людей застрягли в поїзді на 36 годин / 2 фотографии
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Як розповіли колишні “бранці”, весь цей час вони грали в карти, дрімали і дивилися, як нагромаджується сніг навколо поїзда.
Нагадаємо, американське місто Лас-Вегас вперше за 10 років засипало снігом.
Фото: KOINNews
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