Під час проведення проміжних виборів в США у 2018 році американські військові змогли заблокувати так звану фабрику тролів.

Кілька чиновників США заявили, що американські військові змогли заблокувати діяльність так званої фабрики тролів в РФ під час проведення проміжних виборів, передає The Washington Post.

Відповідно до одного з американських законів, у міністра оборони США є право прийняти кроки для захисту країни, якщо Росія, Китай, Іран або Північна Корея проводять кібератаки на уряд чи громадян країни.

Ефективність блокування у 2018 році була настільки високою, що співробітники фабрики тролів скаржилися на порушення роботи.

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Наказ провести операцію проти російської фабрики тролів віддав президент США Дональд Трамп.

До слова, у США пропонують ввести санкції проти 24 співробітників ФСБ через арешт українських моряків.