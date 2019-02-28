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США планує ввести санкції проти 24 співробітників ФСБ – причина

Сенатори США запропонували ввести санкції проти 24 співробітників ФСБ через арешт 24 українських моряків.

США планує ввести санкції проти 24 співробітників ФСБ – причина

Про це йдеться в законопроекті, який опублікували в електронній базі Конгресу США.

Американські сенатори запропонували внести в законопроект, який передбачає нові санкції проти Росії, 24 високопоставлених співробітника ФСБ через арешт українських моряків у Керченській протоці.

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Обмеження хочуть запровадити не пізніше, ніж через 90 діб після вступу в силу цього закону.

Знімуть санкції тільки після того, як глава Держдепу США підтвердить, що затримані українські моряки більше не знаходяться в ув’язненні.

Раніше Факти ICTV публікували текст законопроекту.

Фото: Dreamstime.com

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