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Білий дім має ввести санкції через убивство Нємцова – резолюція

Білий дім закликали провести міжнародне розслідування вбивства Бориса Нємцова.

Білий дім має ввести санкції через убивство Нємцова – резолюція

У США на розгляд Конгресу внесено резолюцію про санкції за вбивство в Росії опозиціонера Бориса Нємцова.

Резолюцію представили голова комітету з міжнародних справ Палати представників США Еліот Енгель і сенатор-республіканець Майкл Маккол, повідомляє Радио Свобода.

Мета документу – закликати Білий дім за допомогою міжнародного розслідування визначити убивць Нємцова та ввести проти них жорсткі санкції.

Відзначається, що резолюція має рекомендаційний характер.

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Еліот Енгель під час представлення документа заявив, що Нємцов поповнив список убитих поплічниками президента РФ Володимира Путіна критиків Кремля.

Нагадаємо, російського опозиціонера Бориса Нємцова застрелили недалеко від Кремля у 2015 році. Вирок у справі про його вбивство винесли в липні 2017 року.

Фото: maryart

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