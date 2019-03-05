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Forbes оновив рейтинг найбагатших людей планети

Щорічний рейтинг найбагатших людей планети за версією журналу Forbes другий рік поспіль очолює глава компанії Amazon Джефф Безос.

Джефф Безос

За даними журналу Forbes, статки Безоса за рік зросли на $19 млрд і становлять $139,9 млрд.

Далі у першій п’ятірці найбагатших:

Білл Гейтс (Microsoft) – $98 млрд;

Уоррен Баффет (Berkshire Hathaway) – $83,3 млрд;

Бернар Арно (LVMH) – $83 млрд;

Амансіо Ортега (Zara) – $68,8 млрд.

Читайте: Найбільш високооплачувані письменники – рейтинг Forbes

До речі, у 2018 році журнал Forbes у рейтингу головних мільярдерів-невдах на перше місце поставив главу Facebook Марка Цукерберга.

Фото: Dennizn | Dreamstime.com

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