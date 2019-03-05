Ежегодный рейтинг самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes второй год подряд возглавляет глава компании Amazon Джефф Безос.
По данным журнала Forbes, состояние Безоса за год увеличилось на $19 млрд и составляет $139,9 млрд.
Далее в первой пятерке самых богатых:
Билл Гейтс – $98 млрд;
Уоррен Баффет – $83,3 млрд;
Бернар Арно – $83 млрд;
Амансио Ортега – $68,8 млрд.
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Кстати, в 2018 году журнал Forbes в рейтинге главных миллиардеров-неудачников на первое место поставил главу Facebook Марка Цукерберга.
Фото: Dennizn | Dreamstime.com
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