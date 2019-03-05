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Forbes обновил рейтинг самых богатых людей планеты

Ежегодный рейтинг самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes второй год подряд возглавляет глава компании Amazon Джефф Безос.

Джефф Безос

По данным журнала Forbes, состояние Безоса за год увеличилось на $19 млрд и составляет $139,9 млрд.

Далее в первой пятерке самых богатых:

Билл Гейтс – $98 млрд;

Уоррен Баффет – $83,3 млрд;

Бернар Арно – $83 млрд;

Амансио Ортега – $68,8 млрд.

Читайте: Самые высокооплачиваемые писатели – рейтинг Forbes

Кстати, в 2018 году журнал Forbes в рейтинге главных миллиардеров-неудачников на первое место поставил главу Facebook Марка Цукерберга.

Фото: Dennizn | Dreamstime.com

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