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Через катастрофу в Ефіопії: Китай заборонив польоти на Boeing 737 MАХ

У Китаї ввели тимчасову заборону на використання літаків 737 MАХ компанії Boeing.

Літак Boeing 737

У Китаї вирішили ввести тимчасову заборону на використання літаків Boeing 737 MАХ через катастрофу в Ефіопії, повідомляється на сайті Управління цивільної авіації Китаю.

Заборона введена для того, щоб забезпечити безпеку китайських авіаперельотів.

Обмеження знімуть після того, як буде опубліковано відповідне повідомлення від компетентних органів Китаю.

Читайте: Авіакатастрофа в Ефіопії: на борту було 12 співробітників ООН

Нагадаємо, 10 березня неподалік від міста Аддіс-Абеба (Ефіопія) розбився пасажирський літак, в результаті чого загинуло більше 100 осіб.

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