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Авіакатастрофа в Ефіопії: на борту було 12 співробітників ООН

У літаку Boeing 737, який зазнав аварії в Ефіопії, загинули щонайменше 12 співробітників ООН.

Авіакатастрофа в Ефіопії: на борту було 12 співробітників ООН

Сьогодні пасажирський літак розбився в Ефіопії. На його борту серед інших пасажирів було мінімум 12 співробітників ООН.

Про це повідомляє AFP.

– За даними джерела в ООН, щонайменше, дюжина співробітників ООН загинули в авіакатастрофі в Ефіопії, – йдеться у повідомленні.

Читайте: Упав між будинками: у США розбився літак

Нагадаємо, що на борту літака, який розбився сьогодні, перебувало 149 пасажирів і 8 членів екіпажу. На борту перебували громадяни 33 країн, українців серед них не було.

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