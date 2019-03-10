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В Ефіопії розбився пасажирський літак

Біля міста Аддіс-Абеба (Ефіопія) розбився пасажирський літак. На борту судна перебувало 149 пасажирів і 8 членів екіпажу.

В Ефіопії розбився пасажирський літак

Розбився Boeing-737 авіакомпанії Ethiopian Airlines біля міста Аддіс-Абеба.

На борту знаходилися 149 пасажирів і 8 членів екіпажу.

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Літак зник з радарів через 6 хвилин після вльоту з аеропорту в столиці Ефіопії.

Тих, хто вижив в авіакатастрофі немає. На борту перебували громадяни 33 країн.

Прес-секретар авіакомпанії підтвердив, що літак розбився о 8.44 ранку під час польоту зі столиці Ефіопії Аддіс-Абеби.

Ведуться пошуково-рятувальні роботи.

Прем’єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед написав у Twitter, що висловлює глибокі співчуття сім’ям тих, хто втратив своїх близьких.

Раніше Факти ICTV писали, що у місті Йорба-Лінда (штат Каліфорнія, США) літак впав на житловий будинок, внаслідок чого почалася пожежа.

Джерело: NYT

Фото: Dreamstime

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