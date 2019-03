Розбився Boeing-737 авіакомпанії Ethiopian Airlines біля міста Аддіс-Абеба.

На борту знаходилися 149 пасажирів і 8 членів екіпажу.

Літак зник з радарів через 6 хвилин після вльоту з аеропорту в столиці Ефіопії.

Тих, хто вижив в авіакатастрофі немає. На борту перебували громадяни 33 країн.

Прес-секретар авіакомпанії підтвердив, що літак розбився о 8.44 ранку під час польоту зі столиці Ефіопії Аддіс-Абеби.

Ведуться пошуково-рятувальні роботи.

Прем’єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед написав у Twitter, що висловлює глибокі співчуття сім’ям тих, хто втратив своїх близьких.

The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning.

— Office of the Prime Minister – Ethiopia (@PMEthiopia) 10 марта 2019 г.