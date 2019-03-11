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Пасажирка забула немовля в аеропорту. Літак розвернули назад

Літак саудівського авіаперевізника Saudi Arabian Airlines незабаром після зльоту повернули в аеропорт через жінку, яка забула своє немовля в будівлі терміналу.

Пасажирка забула немовля в аеропорту. Літак розвернули назад

Літак саудівського авіаперевізника Saudi Arabian Airlines повернули в аеропорт імені короля Абдель Азіза у Джидді.

Читайте: Знайшли записку про бомбу: в Баку екстрено сів російський літак

Причиною стало те, що громадянка Саудівської Аравії забула в аеропорту своє немовля, а згадала про нього лише коли літак вже був у небі.

Раніше Факти ICTV писали, що у Лондоні пасажирський літак Boeing-777-300 здійснив екстрену посадку через годину після вильоту.

Фото: Dreamstime

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