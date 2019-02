Літак рейсом Лондон-Бангкок змушений був здійснити екстрену посадку через нещільно закриті двері у вантажному відсіку.

Він повернувся назад у лондонський аеропорт Хітроу.

Про це передає інформаційний портал Airlive.

Відомо, що через півгодини після вильоту у літаку спрацювала система безпеки. Щоб не піддавати пасажирів небезпеці, пілот вирішив повернутися назад до аеропорту.

LIVE Thai Airways #TG917 Boeing 777-300 to Bangkok just returned to London Heathrow after one hour flight – reason unknown https://t.co/6jgc4tO4FR pic.twitter.com/QAPfCViSan

— AIRLIVE (@airlivenet) 13 февраля 2019 г.