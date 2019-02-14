PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Не зачинили двері: у Лондоні літак здійснив екстрену посадку/

Не зачинили двері: у Лондоні літак здійснив екстрену посадку

У Лондоні пасажирський літак Boeing-777-300 здійснив екстрену посадку через годину після вильоту.

Літак

Літак рейсом Лондон-Бангкок змушений був здійснити екстрену посадку через нещільно закриті двері у вантажному відсіку.

Він повернувся назад у лондонський аеропорт Хітроу.

Про це передає інформаційний портал Airlive.

Відомо, що через півгодини після вильоту у літаку спрацювала система безпеки. Щоб не піддавати пасажирів небезпеці, пілот вирішив повернутися назад до аеропорту.

Читайте: На борту літака МАУ знайшли невідому речовину, рейс відклали

До речі, на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах легкий літак врізався у замет. На борту знаходилося п’ятеро людей.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

На борту літака МАУ знайшли невідому речовину, рейс відклали
Рятувальники виявили тіло одного з пасажирів літака, на якому летів Сала
У США літак впав на житловий будинок: загинули п’ятеро людей
На дні Ла-Маншу знайшли літак, на якому летів Еміліано Сала
НП в аеропорту Японії: літак викотився за злітну смугу
Європу засипало снігом, скасовані тисячі авіарейсів
МАУ затримала 22 рейси в Борисполі – названо причину
Летів до Туреччини: росіянин побив стюардесу і посадив літак
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка