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Знайшли записку про бомбу: в Баку екстрено сів російський літак

У Баку (Азербайджан) екстрено сів російський літак через записку про закладену бомбу на борту повітряного судна.

Знайшли записку про бомбу: в Баку екстрено сів російський літак

Літак Уральських авіаліній, що слідував з Бахрейну до Москви, здійснив екстрену посадку у столиці Азербайджану Баку.

Після приземлення в Баку всіх пасажирів евакуювали з літака.

Один з пасажирів знайшов у  туалеті судна записку, в якій йдеться про закладену на борту бомбу.

Читайте: Летів до Туреччини: росіянин побив стюардесу і посадив літак

Літак повністю перевірили, ніяких підозрілих предметів не виявили.

Чоловіка, який знайшов записку затримали.

Раніше Факти ICTV писали, що біля міста Аддіс-Абеба (Ефіопія) розбився пасажирський літак. На борту судна перебувало 149 пасажирів і 8 членів екіпажу.

Джерело: Интерфакс

Фото: Dreamstime

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