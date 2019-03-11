У Баку (Азербайджан) екстрено сів російський літак через записку про закладену бомбу на борту повітряного судна.
Літак Уральських авіаліній, що слідував з Бахрейну до Москви, здійснив екстрену посадку у столиці Азербайджану Баку.
Після приземлення в Баку всіх пасажирів евакуювали з літака.
Один з пасажирів знайшов у туалеті судна записку, в якій йдеться про закладену на борту бомбу.
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Літак повністю перевірили, ніяких підозрілих предметів не виявили.
Чоловіка, який знайшов записку затримали.
Раніше Факти ICTV писали, що біля міста Аддіс-Абеба (Ефіопія) розбився пасажирський літак. На борту судна перебувало 149 пасажирів і 8 членів екіпажу.
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