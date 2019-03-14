Посла РФ викликали до МЗС Швеції через те, що одного з дипломатів підозрюють у шпигунстві.
У МЗС Швеції виступили з проханням, аби один з російських дипломатів залишив країну добровільно.
– Я можу підтвердити, що ми викликали посла через діяльність дипломата, – зазначив представник МЗС Швеції Патрік Нільсон.
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Скоріш за все мова йде про 47-річного російського дипломата, який два тижні тому зустрічався зі 45-річним громадянином Швеції.
Після чого шведа затримали за підозрою в шпигунстві на користь Росії.
Раніше Факти ICTV писали, що в Естонії військового, який шпигував для російської розвідки позбавили всіх військових звань.
Джерело: Dagens Nyheter
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