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МЗС Швеції запідозрило російського дипломата у шпигунстві

Посла РФ викликали до МЗС Швеції через те, що одного з дипломатів підозрюють у шпигунстві.

МЗС Швеції запідозрило російського дипломата у шпигунстві

У МЗС Швеції виступили з проханням, аби один з російських дипломатів залишив країну добровільно.

– Я можу підтвердити, що ми викликали посла через діяльність дипломата, – зазначив представник МЗС Швеції Патрік Нільсон.

Читайте: У Росії арештували звинуваченого у шпигунстві американця

Скоріш за все мова йде про 47-річного російського дипломата, який два тижні тому зустрічався зі 45-річним громадянином Швеції.

Після чого шведа затримали за підозрою в шпигунстві на користь Росії.

Раніше Факти ICTV писали, що в Естонії військового, який шпигував для російської розвідки позбавили всіх військових звань.

Джерело: Dagens Nyheter

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