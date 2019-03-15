Про що йшлось в маніфесті стрілка?

Однією з причин теракту він називає смерть Єбби Окерлунд (дівчинка, яка померла у 2017 році під час теракту у Стокгольмі). Інша - поразка Марі Ле Пен на виборах у Франції. Окрім того, він порівнює себе з Нельсоном Манделою і впевнений, що його так само як і Манделу, виправдають і звільнять з в’язниці через 27 років. Своїми діями терорист хотів "помститись за загибель європейців", а також ініціювати дискусію, посіяти хаос та паніку. Вогнепальну зброю обрав, бо, за його словами, хотів відновити суперечки між прихильниками і противниками зброї в США.