Що сталось?
У мечетях Крайстчерчі і передмістя Лінвуда (Нова Зеландія) бойовики влаштували стрілянину. У мечетях знаходилось близько 500 осіб. Стрілянина сталася близько 13.40 (2.40 за київським часом).
Скільки людей загинуло?
В результаті нападу загинуло 49 людей (41 людина загинула відразу, інші 8 - у лікарні) і ще 48 отримали поранення, повідомили в поліції. Загиблі були прихожанами мечеті, в яку увірвався стрілок. Він заблокував двері, перегородивши жертвам шлях відходу, і почав стріляти у натовп.
Що відомо про нападників?
Стрілок був один, 28-річний австралієць Брентон Таррант. Він дотримується ультраправих поглядів. Під час розстрілу прихожан він вів пряму трансляцію в мережі протягом 17 хвилин. Акаунти стрілка були видалені з усіх соціальних мереж. Відео, яке миттєво розлелілось інтернетом, зараз намагаються вилучити з мережі, блокуючи всі акаунти, які його поширюють. Таррант опублікував в мережі маніфест на 87 сторінок, в якому пояснюються його мотиви. У ньому йдеться про ненависть до мігрантів.
Що зробила поліція?
Поліція заблокувала місто, в тому числі школи та урядові будівлі. Зараз всі мечеті в країні залишаються під захистом поліції. Завтра зранку відбудеться суд над стрілком.
Хто організував теракт?
Через декілька годин поліція повідомила, що чотири людини були взяті під варту - три чоловіки і одна жінка. Також під час розстрілу прихожан надійшло повідомлення про два підозрілих рюкзака, залишених на залізничній станції Окленда. Правоохоронці провели два контрольованих вибухи. Для дослідження рюкзаків задіяли робота. Територія була оточена в радіусі 100 метрів. Оклендського поліція заявила, що контрольована детонація в центральному Окленді не була пов'язана з атакою на мечеть.
Про що йшлось в маніфесті стрілка?
Однією з причин теракту він називає смерть Єбби Окерлунд (дівчинка, яка померла у 2017 році під час теракту у Стокгольмі). Інша - поразка Марі Ле Пен на виборах у Франції. Окрім того, він порівнює себе з Нельсоном Манделою і впевнений, що його так само як і Манделу, виправдають і звільнять з в’язниці через 27 років. Своїми діями терорист хотів "помститись за загибель європейців", а також ініціювати дискусію, посіяти хаос та паніку. Вогнепальну зброю обрав, бо, за його словами, хотів відновити суперечки між прихильниками і противниками зброї в США.