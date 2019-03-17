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Євросоюз ніколи не визнає Крим російським – Могеріні

Європейський союз засуджує анексію Криму і ніколи не визнає півострів російським.

могерини

Євросоюз ніколи не визнає Крим російським, заявила представник ЄС Федеріка Могеріні у декларації до п’ятиріччя агресії РФ в Криму.

У документі йдеться, що позиція Євросоюзу щодо підтримки України залишається непохитною, а анексія Криму є порушенням міжнародного права і несе серйозні наслідки.

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Могеріні сказала, що ЄС буде і далі чинити тиск на Росію за допомогою санкцій і закликала держави-членів ООН вжити такі заходи.

Також вона закликала РФ звільнити українських моряків, яких захопили російські збройні сили у Керченській протоці.

Нагадаємо, вчора спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер заявив, що США підтримують територіальну цілісність України та її суверенітет, тому визнання контролю Кремля над Кримом неможливе.

Фото: Dreamstime

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